Из российских вузов отчисляют студентов за отказ работать на военном производстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Детали

Сообщается, что студентов балтийского государственного технического университета "военмех" отправляют на военные предприятия в качестве учебной практики.

Кроме того, их заставляют подписывать трудовой договор и документы на доступ к гостайне. Студенты обязаны заполнить анкету о своих личных данных, виде деятельности, семейном положении, выездах за границу, а также предоставить информацию о ближайших родственниках.

В Центре нацсопротивления добавляют, что студентам не сообщают, чем они должны заниматься на военных предприятиях.

Впрочем, сами дети уже хорошо знают от предшественников, что это будет сбор дронов и другой военной техники, которая должна усилить армию захватчика в Украине - говорится в сообщении.

При этом, отказаться от подобной "практики" нельзя. Если студент откажется, его отчислят за "долг за практику".

Такие практические отработки не новость для рф. Здесь каждый регион рф по плану кремля получит около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV в школах - добавляют в Центре сопротивления.

Более того, сегодня российские оккупанты активно агитируют на временно оккупированных территориях Украины детей поступать в высшие учебные заведения министерства нападения и рос нацгвардии рф.

Использование детского труда для россии является нормальным явлением. Но в соответствии с международным гуманитарным правом эта практика - недопустима - отмечают в Центре.

Там добавляют, что если вам известны факты нарушения прав человека, преступные действия оккупантов против детей, их родителей, расположение вражеских группировок, обращайтесь по ссылке.

Напомним

российские оккупанты агрессивно вербуют украинских детей с оккупированных территорий в свои репрессивные академии, обещая бесплатное образование и распределение по всей России, проводя политику геноцида и воспитывая лояльных к режиму "янычар".

россияне свозят детей с оккупированных территорий на пропагандистский форум в москву - Центр нацсопротивления