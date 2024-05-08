російських студентів відрахували за відмову працювати на військовому виробництві - Центр нацспротиву
Київ • УНН
російських студентів виключають з університетів за відмову працювати на військовому виробництві, де змушують збирати безпілотники та військову техніку для вторгнення в Україну.
З російських вишів відраховують студентів за відмову працювати на військовому виробництві. Про це пише УНН з посиланням на Центр нацспротиву.
Деталі
Повідомляється, що студентів балтійського державного технічного університету "военмех" відправляють на військові підприємства як навчальну практику.
Окрім того,їх змушують підписувати трудовий договір і документи на доступ до держтаємниці. Студенти зобов’язані заповнити анкету про свої особисті дані, вид діяльності, сімейний стан, виїзди за кордон, а також надати інформацію про найближчих родичів.
У Центрі нацспротиву додають, що студентам не повідомляють, чим вони мають займатися на військових підприємствах.
Втім, самі діти вже добре знають від попередників, що це буде збір дронів та іншої військової техніки, котра має посилити армію загарбника в Україні
При цьому, відмовитися від подібної "практики" не можна. Якщо студент відмовиться, його відрахують за "борг за практику".
Такі практичні відпрацювання не новина для рф. Тут кожен регіон рф за планом кремля отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV у школах
Більше того, сьогодні російські окупанти активно агітують на тимчасово окупованих територіях України дітей вступати до вищих навчальних закладів міністерства нападу та рос нацгвардії рф.
Використання дитячої праці для росії є нормальним явищем. Але відповідно до міжнародного гуманітарного права ця практика – недопустима
Там додають, що якщо вам відомі факти порушення прав людини, злочинні дії окупантів проти дітей, їх батьків, розташування ворожих угрупувань, звертайтесь за посиланням.
Нагадаємо
російські окупанти агресивно вербують українських дітей з окупованих територій до своїх репресивних академій, обіцяючи безкоштовну освіту та розподіл по всій росії, проводячи політику геноциду та виховуючи лояльних до режиму "яничарів".
росіяни звозять дітей з окупованих територій на пропагандистський форум до москви - Центр нацспротиву06.04.24, 18:05 • 33406 переглядiв