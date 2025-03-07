Российский дрон "Молния" атаковал гражданское предприятие в Харькове - мэр
Киев • УНН
В Слобожанском районе зафиксирован прилет вражеского беспилотника "Молния" по гражданскому предприятию. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.
В Харькове зафиксирован прилет вражеского беспилотника "Молния" по гражданскому предприятию. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Прилет вражеского БПЛА "Молния" по гражданскому предприятию в Слобожанском районе. Предварительно без пострадавших
Ракетный удар рф по Харькову: повреждена критическая инфраструктура, 8 пострадавших07.03.25, 09:12 • 21629 просмотров