Російський дрон "Молнія" атакував цивільне підприємство у Харкові - мер
Київ • УНН
У Слобідському районі зафіксовано приліт ворожого безпілотника "Молнія" по цивільному підприємству. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає.
У Харкові зафіксовано приліт ворожого безпілотника "Молнія" по цивільному підприємству. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Приліт ворожого БПЛА "Молнія" по цивільному підприємству у Слобідському районі. Попередньо без постраждалих
Ракетний удар рф по Харкову: пошкоджено критичну інфраструктуру, 8 постраждалих07.03.25, 09:12 • 21635 переглядiв