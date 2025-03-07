Російський дрон "Молнія" атакував цивільне підприємство у Харкові - мер

У Харкові зафіксовано приліт ворожого безпілотника "Молнія" по цивільному підприємству. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Приліт ворожого БПЛА "Молнія" по цивільному підприємству у Слобідському районі. Попередньо без постраждалих - написав Терехов.

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