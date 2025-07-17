Российский авиаудар по ТЦ в Доброполье унес жизни уже 4 человек

Число погибших в результате вражеского удара авиабомбой по торговому центру в Доброполье Донецкой области возросло до 4, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

Число погибших в Доброполье возросло до 4. Число раненых остается без изменений - 27 - сообщил Филашкин.

По его словам, на месте удара работают органы власти и все ответственные службы. "Продолжается разбор завалов - надеемся, что новых жертв больше не будет, ведь на момент удара торговый центр был уже закрыт", - указал Филашкин.

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