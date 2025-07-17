Російський авіаудар по ТЦ у Добропіллі забрав життя вже 4 людей
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару авіабомбою по торговому центру в Добропіллі на Донеччині зросла до чотирьох. Кількість поранених залишається незмінною - 27 осіб.
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару авіабомбою на торговий центр у Добропіллі на Донеччині зросла до 4, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
Кількість загиблих у Добропіллі зросла до 4. Кількість поранених залишається без змін - 27
З його слів, на місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. "Триває розбір завалів - маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", - вказав Філашкін.
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