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Російський авіаудар по ТЦ у Добропіллі забрав життя вже 4 людей

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару авіабомбою по торговому центру в Добропіллі на Донеччині зросла до чотирьох. Кількість поранених залишається незмінною - 27 осіб.

Російський авіаудар по ТЦ у Добропіллі забрав життя вже 4 людей

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару авіабомбою на торговий центр у Добропіллі на Донеччині зросла до 4, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Кількість загиблих у Добропіллі зросла до 4. Кількість поранених залишається без змін - 27

- повідомив Філашкін.

З його слів, на місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби. "Триває розбір завалів - маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", - вказав Філашкін.

Краматорськ та Костянтинівка зазнали ударів рф: двоє загиблих, семеро поранених17.07.25, 14:00 • 2922 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вадим Філашкін
Донецька область
Tesla
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