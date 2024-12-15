Российские войска в Сирии страдают от недостатка воды и пищи - разведка

Российские войска в Сирии сталкиваются с критической нехваткой воды и пищи, тогда как среди солдат ходят слухи о намерении москвы сохранить до трех тысяч военнослужащих на базах в Тартусе и Хмеймиме, передает УНН со ссылкой на ГУР МО.

Вывод российских войск из отдаленных районов Сирии продолжается, и на некоторых маршрутах их сопровождают вооруженные формирования, выступающие против режима Башара Асада.

Среди российских солдат распространяются слухи о том, что москва договорилась сохранить военное присутствие на базах в Тартусе и Хмеймиме в количестве до трех тысяч военнослужащих.

На указанных базах, а также на российских судах в регионе, наблюдаются трудности с питьевой водой и обеспечением продовольствием.

Остатки российской группировки ожидают военно-транспортные самолеты, которые должны доставить продукты, необходимые для дальнейшей эвакуации.

ГУР сообщает, что на 14 декабря 2024 года запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймими.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Сирии россияне «скулят» из-за сложностей эвакуации своих солдат, - не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы Хмеймим из-за страха атак на колонны.