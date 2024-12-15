Российские войска в Сирии страдают от недостатка воды и пищи - разведка
Киев • УНН
Российские военные в Сирии сталкиваются с критической нехваткой воды и продовольствия на базах Тартус и Хмеймим. москва планирует сохранить до 3000 военнослужащих на этих базах, пока продолжается вывод войск из отдаленных районов.
Российские войска в Сирии сталкиваются с критической нехваткой воды и пищи, тогда как среди солдат ходят слухи о намерении москвы сохранить до трех тысяч военнослужащих на базах в Тартусе и Хмеймиме, передает УНН со ссылкой на ГУР МО.
Вывод российских войск из отдаленных районов Сирии продолжается, и на некоторых маршрутах их сопровождают вооруженные формирования, выступающие против режима Башара Асада.
Среди российских солдат распространяются слухи о том, что москва договорилась сохранить военное присутствие на базах в Тартусе и Хмеймиме в количестве до трех тысяч военнослужащих.
На указанных базах, а также на российских судах в регионе, наблюдаются трудности с питьевой водой и обеспечением продовольствием.
Остатки российской группировки ожидают военно-транспортные самолеты, которые должны доставить продукты, необходимые для дальнейшей эвакуации.
ГУР сообщает, что на 14 декабря 2024 года запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймими.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Сирии россияне «скулят» из-за сложностей эвакуации своих солдат, - не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы Хмеймим из-за страха атак на колонны.