Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

За день 6 июня военные РФ совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксировано 75 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

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В банковской общине были минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольскую общину обстреляли из минометов (13 взрывов) и артиллерии (7 взрывов); также была атака FPV дроном.

По Краснопольской общине били из артиллерии (8 взрывов) и минометов (2 взрыва).

В Османской общине были минометные обстрелы (17 взрывов).

На Великописаревскую общину военные РФ сбросили 12 мин. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (3 взрыва), сброс взрывчатых веществ с беспилотника (1 взрыв) и атака FPV дроном (1 взрыв).

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