Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
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Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  102735 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  101936 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  98127 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  91672 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  68023 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Зеленский заявил в годовщину подрыва Каховской ГЭС, что это одно из крупнейших преступлений этой войны

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Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Российские военные обстреляли пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 19 обстрелов и 75 взрывов.

Общество •   •  73 просмотра
Российские военные обстреляли пять общин Сумщины

Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

Польские фермеры перестали блокировать контрольно-пропускной пункт Рава-Русская, пропуская грузовики через пограничный переход между Польшей и Украиной.

Общество •   •  124 просмотра
Польские фермеры прекращают блокировку КПП"Рава-Русская"

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе были слышны взрывы из-за атаки беспилотников, о чем объявил мэр города, который посоветовал жителям оставаться в безопасных местах, пока продолжаются боевые действия.

Война •   •  3260 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

НАТО и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в области оборонных технологий, обмене разведданными о возможностях российской радиоэлектронной борьбы и содействии превращению Украины в крупного поставщика технологий после войны.

Война •   •  5796 просмотра
НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной

МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

Польский солдат был убит мигрантом при попытке помешать группе нелегальных иммигрантов прорваться через защитный барьер на польско-белорусской границе, что вынудило Польшу вызвать белорусского представителя и потребовать выдачи виновного.

политика •   •  5063 просмотра
МИД Польши вызвал представителя Беларуси из-за убийства польского военного

Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

Дополнительный энергоблок на атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в ночь на 8 июня, что временно улучшит ситуацию в энергосистеме примерно на две недели.

Анонсы •   •  5074 просмотра
Кудрицкий: на днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

Зеленский заявил в годовщину подрыва Каховской ГЭС, что это одно из крупнейших преступлений этой войны

Разрушение плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами является одним из крупнейших преступлений этой войны, преднамеренным террористическим нападением на людей и жизни людей, заявил президент Украины Владимир Зеленский в годовщину взрыва.

Война •   •  5686 просмотра
Зеленский заявил в годовщину подрыва Каховской ГЭС, что это одно из крупнейших преступлений этой войны

Минобороны развенчало 5 мифов о приложении "Резерв+"

Заместитель министра обороны Украины развенчал 5 мифов о приложении Reserve+, уточнив его правовой статус, точность данных, безопасность данных, источник финансирования и возможность подтверждения обновленных данных.

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Минобороны развенчало 5 мифов о приложении "Резерв+"

Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон

По словам Макрона, задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, обучить их, защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду".

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Франция хочет приобщиться к обучению украинских военных, а о французских войсках в Украине речь не идет - Макрон

Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон

Франция поставит Украине боевые самолеты Mirage 2000-5 и предложит обучать украинских пилотов.

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Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000 - Макрон