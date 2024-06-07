Російські військові обстріляли п'ять громад Сумщини
Київ • УНН
Російські військові обстріляли п'ять населених пунктів у Сумській області, зафіксувавши 19 обстрілів та 75 вибухів.
За день 6 червня військові РФ здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
У Юнаківській громаді були мінометні обстріли (10 вибухів).
Білопільську громаду обстріляли з мінометів (13 вибухів) та артилерії (7 вибухів); також була атака FPV дроном.
По Краснопільській громаді били з артилерії (8 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
В Есманьській громаді були мінометні обстріли (17 вибухів).
На Великописарівську громаду військові РФ скинули 12 мін. Також зафіксовано артилерійські обстріли (3 вибухи), скидання вибухівок з безпілотника (1 вибух) та атаку FPV дроном (1 вибух).
росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури на Сумщині: постраждалих немає02.06.24, 16:48 • 43713 переглядiв