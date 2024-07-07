Российские удары убили 4 и ранили 3 в Херсонской области
Киев • УНН
Российская армия атаковала 17 населенных пунктов Херсонской области, повредив здания, автомобили и дома, в результате чего 4 человека погибли и 3 получили ранения.
Армия РФ за прошедшие сутки атаковала 17 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены админздания, заведение общественного питания, магазин, частные автомобили, многоэтажка и 10 частных домов. Четыре человека погибли, трое раненых, сообщил руководитель ОВА Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Крещеновка, Антоновка, Михайловка, Урожайное, Кизомыс, Бургунка, Берислав, Новоберислав, Приозерное, Днепровское, Станислав, Приднепровское, Ольговка, Шевченовка, Тягинка, Высокое и город Херсон.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 10 частных домов. Зафиксировано попадание в админздания, заведение общественного питания и магазин, повреждены частные автомобили.
Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 3 - получили ранения.
В результате российского обстрела погиб житель села Днепровское на Херсонщине6 июля 2024, 19:29 • 41105 просмотров