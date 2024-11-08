Российские авиабомбы попали в 5-этажку в Донецкой области, есть погибшие: показали последствия

Российские войска за прошедшие сутки попали в 5-этажку в Донецкой области, погибли две женщины, сообщили в ГСЧС Украины на ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

Детали

"2 человека погибли, еще 5 ранены в городе Николаевка Краматорского района. Почти 4 часа спасатели тушили пожар - в результате вчерашнего удара загорелись две квартиры и 3 балкона, общей площадью 350 кв. м. В общем повреждены 5 многоквартирных домов и административное здание", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

"На город Николаевка россияне сбросили две авиабомбы "УМПБ Д-30 СН" - убили 2 женщин, еще 5 гражданских лиц были ранены. Разрушениям подверглись 5 многоквартирных домов, учебное заведение и 4 авто", - указали в ГУНП в области в соцсетях.

По данным полиции, в результате удара погибли две женщины, которые находились на улице. Старшей было 88 лет, другой через несколько дней должно было исполниться 79.

По данным полиции Донецкой области, за минувшие сутки войска рф убили двух человек в Донецкой области, еще шестеро - получили ранения. За сутки полиция зафиксировала 2 952 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору. Пострадали 6 населенных пунктов: города Курахово, Николаевка, Покровск, поселок Ямполь, села Николаевка, Ровное. Повреждены 34 гражданских объекта, из них 24 жилых дома:

По селу Николаевка оккупанты всадили из РСЗО «Град» - ранили человека, повредили 9 частных домов и учебное заведение.

Покровск враг атаковал дважды, в частности - бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК. Повреждены частный дом, гараж, пути.

В Ровно в результате обстрела из ЗРК «С-300» - 8 поврежденных частных домов и гараж.

Две бомбы россия направила на Курахово - повреждено админздание.

В Ямполе поврежден частный дом.

"Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины", - отметил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

Около 350 тысяч человек до сих пор остаются в Донецкой области - ОВА