Российская авиация разбомбила детскую ледовую арену в Курской области - СМИ

Авиация рф разбомбила детскую ледовую арену в Курской области - в ходе боёв нанесла удар управляемой фугасной авиабомбой. Вероятно, снаряд попал прямо в здание, спортивный центр полностью разрушен, передает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Как отмечает издание, в 2020 году в селе Заолешенка рядом с Суджей открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной. Его возвели в рамках программы "Газпром — детям", так как Суджа была важным газотранспортным узлом. Комплекс состоял из тренажёрного зала, класса хореографии и ледового поля. Там занимались ученики восьми близлежащих школ.

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Заолешенку и сам райцентр Суджа заняли украинские войска. В ходе боёв российская авиация нанесла удар по ледовой арене управляемой фугасной авиабомбой, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. Судя по кадрам, снаряд попал прямо в здание, спортивный центр полностью разрушен.

"россия не останавливается перед уничтожением собственной инфраструктуры, занятой украинцами, и использует то же оружие, что и в Украине, чтобы выбить украинских солдат. При этом уничтожается всё, что находится там, любое здание... Россия не делает разницы между украинской и российской территорией, если там противник. Это не исключение, а правило", - комментирует Рёпке.

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