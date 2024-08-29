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російська авіація розбомбила дитячу льодову арену в Курській області - ЗМІ

російська авіація розбомбила дитячу льодову арену в Курській області - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21235 перегляди

Російська авіація завдала удару по спортивному комплексу в селі Заолешенка керованою фугасною авіабомбою. Будівлю, побудовану за програмою "Газпром - дітям", повністю зруйновано під час боїв з українськими військами.

Авіація рф розбомбила дитячу льодову арену в Курській області - під час боїв  завдала удару керованою фугасною авіабомбою. Імовірно, снаряд влучив прямо в будівлю, спортивний центр повністю зруйновано, передає УНН з посиланням на BILD.

Деталі

Як зазначає видання, 2020 року в селі Заолешенка поруч із Суджею відкрили фізкультурно-оздоровчий комплекс із критою льодовою ареною. Його звели в межах програми "Газпром - дітям", оскільки Суджа була важливим газотранспортним вузлом. Комплекс складався з тренажерної зали, класу хореографії та льодового поля. Там займалися учні восьми прилеглих шкіл.

російські війська активно застосовують авіацію по Курщині, завдали 17 авіаційних ударів - Генштаб21.08.2024, 18:00 • 22541 перегляд

Заолешенку і сам райцентр Суджа зайняли українські війська. Під час боїв російська авіація завдала удару по льодовій арені керованою фугасною авіабомбою, повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Судячи з кадрів, снаряд влучив просто в будівлю, спортивний центр повністю зруйнований.

"росія не зупиняється перед знищенням власної інфраструктури, зайнятої українцями, і використовує ту саму зброю, що й в Україні, щоб вибити українських солдатів. При цьому знищується все, що знаходиться там, будь-яка будівля... росія не робить різниці між українською і російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило", - коментує Рьопке.

Авіація рф продовжує бомбити бєлгородщину: 13 травня "нештатно" скинули ще два ФАБ-50014.05.2024, 22:15 • 48839 переглядiв

Антоніна Туманова

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