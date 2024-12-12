«роснефть» договорилась о крупнейшей в истории индийско-российской сделке о поставках нефти - Reuters

Российская государственная нефтяная компания «роснефть» согласилась поставлять около 500 000 баррелей нефти в сутки индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами, со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

10-летняя сделка, как указано, составляет 0,5% от мировых поставок и оценивается в примерно 13 миллиардов долларов в год по сегодняшним ценам. «Она еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией, которая находится под жесткими западными санкциями из-за вторжения в Украину», - пишет издание.

Reliance заявила, что работает с международными поставщиками, в том числе из России, и сделки основываются на рыночных условиях. Компания отказалась от дальнейших комментариев по коммерческим вопросам, сославшись на конфиденциальность соглашений о поставках. «роснефть», как указано, не ответила на запросы о комментариях.

Соглашение предшествует запланированному визиту российского диктатора Владимира Путина в Индию и после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет подтолкнуть Москву и Киев прекратить войну, как только он вступит в должность в январе, указывает издание.

Российская нефть, как сообщается, составляет более трети импорта энергоносителей в Индию. Индия стала крупнейшим импортером российской сырой нефти после того, как ЕС, который ранее был крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на вторжение РФ в Украину в 2022 году.

В Индии нет санкций на российскую нефть, поэтому нефтеперерабатывающие заводы там, как отмечается, нажились на более дешевых поставках нефти. Санкции сделали российскую нефть дешевле конкурирующих сортов как минимум на 3-4 доллара за баррель.

Рост российского импорта в Индию произошел за счет конкурирующих производителей на Ближнем Востоке. Сделка Reliance-роснефть, как указано, станет еще одним вызовом для конкурентов, включая Саудовскую Аравию.

Конкуренция среди производителей нефти за долю на индийском рынке острая, поскольку это один из самых быстро развивающихся энергетических рынков, и он становится все более важным фактором мирового спроса по мере замедления роста в Китае, крупнейшем импортере.

По условиям соглашения «роснефть», по данным издания, будет поставлять 20-21 партию нефти размером «Афрамакс» (от 80 000 до 100 000 метрических тонн) различных сортов российской сырой нефти и три партии мазута объемом около 100 000 тонн каждая каждый месяц.

Поставки будут осуществляться на нефтеперерабатывающий комплекс Reliance, крупнейший в мире, в Джамнагаре в западном штате Гуджарат.

Два источника сообщили, что Reliance и «роснефть» ежегодно будут пересматривать цены и объемы в рамках соглашения, чтобы учитывать динамику нефтяных рынков.

В 2024 году Reliance заключила соглашение с «роснефтью» на закупку 3 миллионов баррелей нефти в месяц. «роснефть» также регулярно продает нефть Reliance через посредников.

Новое соглашение охватывает примерно половину экспорта нефти «роснефти» по морю из российских портов, что оставляет мало поставок для других трейдеров и посредников, сказал один источник.

С января по октябрь Reliance импортировала в среднем 405 000 баррелей российской нефти в день, что выше 388 500 баррелей в день за тот же период прошлого года, согласно данным танкеров, полученным из источников.

Новая сделка между «роснефтью» и Reliance обсуждалась и была одобрена на заседании совета директоров «роснефти» в ноябре, сказали два источника.

Поставки начнутся с января и продлятся в течение 10 лет с возможностью продления еще на 10 лет, сказали три источника.

Большая часть поставок, как указано, будет состоять из среднесернистой и богатой дизельным топливом российской нефти Urals, которая пользуется наибольшей популярностью у индийских нефтеперерабатывающих заводов и будет продаваться со скидкой в 3 долл. за баррель по сравнению с котировками Дубая в следующем году, сообщили два источника.

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