Российский режим угрожает Европе — посольство

“Российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе. Милитаризация, что Россия проводит в Крыму и ядерное распространение в Черноморском регионе является вызовом международному порядку и безопасности”, — написали в сообщении посольство, добавив хештеги #StopRussianAggression (Остановим российскую агрессию) и #CrimeaIsUkraine (Крым это Украина).

Напомним, в Раде хотят ввести уголовную ответственность за непризнание Украинской Крыма и Донбасса.

Russian regime threatens not only #Ukraine , but the entire Europe. Ongoing militarization of #Crimea and nuclear proliferation in the Black Sea region is a challenge to international order and security. #StopRussianAggression #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/X105LAKGCf

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) August 28, 2019