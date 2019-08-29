Российский режим угрожает Европе — посольство

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 47469 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 68014 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133676 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123917 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126858 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129285 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153036 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151035 просмотра

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5 марта, 08:47 • 133546 просмотра
Актуальное
Российский режим угрожает Европе — посольство

Российский режим угрожает Европе — посольство

Киев  •  УНН

 • 9850 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Милитаризация аннексированного Крыма и распространения ядерного оружия в Черноморском регионе угрожает не только Украине, но и всей Европе. Такое сообщение распространило в своем официальном микроблоге в Twitter посольство Украины в США, передает УНН.

“Российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе. Милитаризация, что Россия проводит в Крыму и ядерное распространение в Черноморском регионе является вызовом международному порядку и безопасности”, — написали в сообщении посольство, добавив хештеги #StopRussianAggression (Остановим российскую агрессию) и #CrimeaIsUkraine (Крым это Украина).

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Напомним, в Раде хотят ввести уголовную ответственность за непризнание Украинской Крыма и Донбасса.

Russian regime threatens not only #Ukraine , but the entire Europe. Ongoing militarization of #Crimea and nuclear proliferation in the Black Sea region is a challenge to international order and security. #StopRussianAggression #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/X105LAKGCf

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) August 28, 2019

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