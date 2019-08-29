Російський режим загрожує Європі — посольство
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Мілітаризація анексованого Криму й поширення ядерної зброї в Чорноморському регіоні загрожує не тільки Україні, але й всій Європі. Таке повідомлення розповсюдило у своєму офіційному мікроблозі у Twitter посольство України в США, передає УНН.
“Російський режим загрожує не тільки Україні, але й всій Європі. Мілітаризація, що Росія проводить у Криму та ядерне розповсюдження в Чорноморському регіоні є викликом міжнародному порядку та безпеці”, — написали у повідомленні посольство, додавши ґештеги #StopRussianAggression (Зупинимо російську агресію) та #CrimeaIsUkraine (Крим це Україна).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болтон: США занепокоєні ситуацією у Чорному морі
Нагадаємо, у Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання українськими Криму та Донбасу.
Russian regime threatens not only #Ukraine, but the entire Europe. Ongoing militarization of #Crimea and nuclear proliferation in the Black Sea region is a challenge to international order and security.#StopRussianAggression#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/X105LAKGCf— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) August 28, 2019