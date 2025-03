Російський режим загрожує Європі — посольство

“Російський режим загрожує не тільки Україні, але й всій Європі. Мілітаризація, що Росія проводить у Криму та ядерне розповсюдження в Чорноморському регіоні є викликом міжнародному порядку та безпеці”, — написали у повідомленні посольство, додавши ґештеги #StopRussianAggression (Зупинимо російську агресію) та #CrimeaIsUkraine (Крим це Україна).

Нагадаємо, у Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання українськими Криму та Донбасу.

Russian regime threatens not only #Ukraine, but the entire Europe. Ongoing militarization of #Crimea and nuclear proliferation in the Black Sea region is a challenge to international order and security.#StopRussianAggression#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/X105LAKGCf

