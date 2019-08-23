Российская омбудсвумен Москалькова посетила Лукьяновский СИЗО, где находится Вышинский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Лукьяновский СИЗО, где находится главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Артура Журбенко из Правового контроля Украины.
"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова, находится сейчас под Лукьяновском СИЗО, в котором содержится журналист Кирилл Вышинский. Накануне обсуждаемых обменов с РФ Москалькова наверное прибыла убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался", написал Журбенко.
Напомним, Татьяна Москалькова прилетела в украинскую столицу 23 августа.
В посольстве РФ сообщили, что в Киеве Москалькова пробудет один день.
Адвокат украинских моряков Николай Полозов ранее заявлял, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.
Российский политический Telegram канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".