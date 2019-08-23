Російська омбудсвумен Москалькова відвідала Лук'янівський СІЗО, де перебуває Вишинський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала Лук'янівський СІЗО, де перебуває головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Facebook Артура Журбенка з Правового контролю України.
"Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Миколаївна Москалькова, перебуває зараз під Лук'янівському СІЗО, в якому міститься журналіст Кирило Вишинський. Напередодні обговорюваних обмінів з РФ Москалькова напевно прибула переконати Вишинського погодитися на обмін, від якого він раніше публічно відмовився", написав Журбенко.
Нагадаємо, Тетяна Москалькова прилетіла до української столиці 23 серпня.
В посольстві РФ повідомили, що у Києві Москалькова пробуде один день.
Адвокат українських моряків Микола Полозов раніше заявляв, що питання обміну між РФ та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.
Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив напередодні, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".