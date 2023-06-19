российская артиллерия ударила по Херсонщине: три человека ранены

Детали

По данным ОВА, по селу Бургунка Тягинской громады зафиксировано с десяток “прилетов”. Из-за обстрелов повреждены по меньшей мере пять жилых домов и административное здание.

"60-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 48-летний – легкие. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ОВА, в селе Шляховое Бериславской громады армия рф ударила по двум жилым домам. Из-за этого 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота. Ее доставили в больницу, медики борются за ее жизнь.

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