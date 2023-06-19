російська артилерія вдарила по Херсонщині: троє людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. російська артилерія вдарила по Бериславському районі на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, постраждали мирні люди, передає УНН.
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За даними ОВА, по селу Бургунка Тягинської громади зафіксовано з десяток “прильотів”. Через обстріли пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю.
"60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний – легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними ОВА, у селі Шляхове Бериславської громади армія рф вдарила по двох житлових будинках. Через це 64-річна жінка дістала тяжкі поранення таза та живота. Її доправили до лікарні, медики борються за її життя.
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