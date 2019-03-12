Россия за год обвинила в уклонении от призыва более 20 крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В оккупированном Крыму продолжается призыв местных жителей в вооруженные силы Российской Федерации. В 2018 году по меньшей мере 21 крымчанин был признан оккупационными судами виновным в уклонении от призыва. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
"Мы продолжаем наблюдать продолжение призыва крымчан в вооруженные силы Российской Федерации. В случае уклонения от призыва мужчины могут стать жертвами уголовного преследования, что наказывается в виде двух лет лишения свободы. В 2018 году по меньшей мере 21 человек был признан виновным по таким делам, в соответствии с официальными данными РФ", - сказала Фрейзер.
Кроме того, по ее словам, миссия продолжает наблюдать использование приговоров по уголовным делам против крымских татар за возможное членство в религиозных мусульманских группах, которые являются запрещенными в РФ.
Напомним, за месяц крымчанам вынесли 7 приговоров за отказ служить в армии РФ.