Росія за рік звинуватила в ухиленні від призову понад 20 кримчан
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В окупованому Криму продовжується призов місцевих жителів до збройних сил Російської Федерації. У 2018 році щонайменше 21 кримчанин був визнаний окупаційними судами винним в ухиленні від призову. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Ми продовжуємо спостерігати продовження призову кримчан до збройних сил Російської Федерації. У разі ухилення від призову чоловіки можуть стати жертвами кримінального переслідування, що карається у вигляді двох років ув’язнення. У 2018 році щонайменше 21 чоловік був визнаний винним у таких справах, відповідно до офіційних даних РФ", - сказала Фрейзер.
Окрім того, за її словами, місія продовжує спостерігати використання вироків у кримінальних справах проти кримських татар за ймовірне членство в релігійних мусульманських групах, які є забороненими в РФ.
Нагадаємо, за місяць кримчанам винесли 7 вироків за відмову служити в армії РФ.