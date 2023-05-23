россия продолжает обстрелы вокруг ЗАЭС: Украина работает с партнерами по созданию демилитаризованной зоны вокруг станции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Российские террористы продолжают обстреливать территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Как сообщил на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина продолжает сотрудничать с партнерами, чтобы создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону, передает УНН.
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“Огромной угрозой продолжает оставаться оккупация нашей Запорожской АЭС. Российские террористы продолжают обстрелы вокруг станции. Из-за этого ЗАЭС уже в седьмой раз была обесточена. Сейчас Укрэнерго возобновило питание станции, но колоссальные риски остаются. Работаем со всеми партнерами, чтобы заставить россию уйти с ЗАЭС и сделать вокруг демилитаризованную зону”, – сказал Шмыгаль.
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Вследствие вражеского террористического обстрела в ночь на 22 мая отключилась последняя высоковольтная линия, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС.
НЭК "Укрэнерго" сообщило, что по состоянию на сейчас линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС, восстановлена.
Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция "находится в чрезвычайно уязвимой ситуации" после того, как на станции произошел очередной блэкаут.