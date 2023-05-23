росія продовжує обстріли навколо ЗАЕС: Україна працює з партнерами щодо створення демілітаризованої зони навколо станції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Російські терористи продовжують обстрілювати території навколо Запорізької атомної електростанції. Як повідомив на засіданні уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна продовжує співпрацювати з партнерами, щоб створити навколо ЗАЕС демілітаризовану зону, передає УНН.
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“Величезною загрозою продовжує залишатися окупація нашої Запорізької АЕС. Російські терористи продовжують обстріли навколо станції. Через це ЗАЕС вже всьоме була знеструмлена. Зараз Укренерго відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, аби змусити росію піти з ЗАЕС та зробити навколо демілітаризовану зону”, – сказав Шмигаль.
Доповнення
Внаслідок ворожого терористичного обстрілу в ніч на 22 травня відключилась остання високовольтна лінія, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.
НЕК "Укренерго" повідомило, що станом на зараз лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено.
Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція "перебуває в надзвичайно вразливій ситуації" після того, як на станції стався черговий блекаут.