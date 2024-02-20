росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами

У арестованного в Лондоне бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова есть британский паспорт

Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя Дмитрий овсянников, арестованный в Лондоне по подозрению в нарушении законов о санкциях против россии, имеет как британское, так и российское гражданство.