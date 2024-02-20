росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами
Киев • УНН
Воздушные силы Украины сообщили, что россияне запустили управляемые авиабомбы в Харьковской области.
Россияне запустили на Харьковщину управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине
Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых18 февраля 2024, 07:51 • 30877 просмотров
росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами
Воздушные силы Украины сообщили, что россияне запустили управляемые авиабомбы в Харьковской области.
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