росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  160905 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  263455 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  204743 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  320002 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  369493 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  287107 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291402 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами

росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 20:20  •  11263 просмотра

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Воздушные силы Украины сообщили, что россияне запустили управляемые авиабомбы в Харьковской области.

Россияне запустили на Харьковщину управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине

говорится в сообщении.

Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых18 февраля 2024, 07:51 • 30877 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
росармія атакувала Харківщину авіабомбами
Rosarmiya attacked Kharkiv region with bombs
Новости по теме

росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами

Воздушные силы Украины сообщили, что россияне запустили управляемые авиабомбы в Харьковской области.

Война •   •  11263 просмотра
росармия атаковала Харьковскую область авиабомбами

Президент Польши заявил, что в блокаде польско-украинской границы виновата россия, напавшая на Украину

Резюме одним предложением: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокада польско-украинской границы вызвана прежде всего российской агрессией против Украины.

Экономика •   •  13278 просмотра
Президент Польши заявил, что в блокаде польско-украинской границы виновата россия, напавшая на Украину

Если НАТО не пригласит Украину в Альянс: Ермак разъяснил последствия

Глава Офиса Президента Украины предупредил, что неприглашение Украины к вступлению в НАТО на предстоящем саммите приведет к дальнейшей эскалации в отношениях с россией.

Война •   •  15032 просмотра
Если НАТО не пригласит Украину в Альянс: Ермак разъяснил последствия

В Краматорске после вражеского обстрела возможны перебои водоснабжения - МВА

Из-за обстрелов в Краматорске могут быть перебои с водоснабжением, жителям рекомендовали кипятить воду перед употреблением.

Война •   •  14255 просмотра
В Краматорске после вражеского обстрела возможны перебои водоснабжения - МВА

Второй украинский баскетболист Артем Козаченко, который стал жертвой нападения в Германии, умер в больнице

Украинский баскетболист Артем Козаченко, который получил тяжелые ранения во время вооруженного нападения в Германии, в результате которого погиб его товарищ по команде, скончался в больнице от полученных травм.

Спорт •   •  12898 просмотра
Второй украинский баскетболист Артем Козаченко, который стал жертвой нападения в Германии, умер в больнице

"Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством": полиция Польши отреагировала на плакат одного из митингующих, автору надписи грозит уголовная ответственность

Польскому протестующему, который держал плакат с призывом к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством", грозит уголовная ответственность за разжигание ненависти и пропаганду тоталитарной государственной системы.

Политика •   •  15114 просмотра
"Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством": полиция Польши отреагировала на плакат одного из митингующих, автору надписи грозит уголовная ответственность

Не все окопные РЭБы способны на данном этапе эффективно работать на линии фронта - заместитель Сырского

Современные тенденции в войне создают вызовы для обеспечения эффективных систем радиоэлектронной борьбы на передовой против адаптирующегося врага.

Война •   •  17346 просмотра
Не все окопные РЭБы способны на данном этапе эффективно работать на линии фронта - заместитель Сырского

У арестованного в Лондоне бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова есть британский паспорт

Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя Дмитрий овсянников, арестованный в Лондоне по подозрению в нарушении законов о санкциях против россии, имеет как британское, так и российское гражданство.

Криминал и ЧП •   •  15795 просмотра
У арестованного в Лондоне бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова есть британский паспорт

Оккупанты атаковали Краматорск: в городе прогремело два взрыва, известно о трех раненых

По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, в Краматорске в результате вражеского обстрела промзоны и жилых домов были ранены три человека, двое из которых получили ранения.

Война •   •  19369 просмотра
Оккупанты атаковали Краматорск: в городе прогремело два взрыва, известно о трех раненых

Дроны с искусственным интеллектом уже тестируются отдельными подразделениями ВСУ на фронте - Сухаревский

Украинские военные испытывают на фронте несколько пилотных проектов беспилотников с искусственным интеллектом и надеются развивать это направление с помощью партнеров.

Война •   •  19846 просмотра
Дроны с искусственным интеллектом уже тестируются отдельными подразделениями ВСУ на фронте - Сухаревский