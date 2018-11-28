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Семьям пленных моряков предложили выплатить по 100 тыс. грн

Семьям пленных моряков предложили выплатить по 100 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 16674 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила внести изменения в постановление о порядке оказания помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных, и выделить семьям пленных моряков по 100 тыс. грн. Об этом она сегодня сказала журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

По словам Омбудсмена, в Украине действует программа поддержки предоставления семьям политзаключенных госпомощи, которой предусмотрено на семью 100 тыс. грн.

"Согласно постановлению правительства, сейчас действует в отношении политзаключенных, по них принимается решение комиссии, которая создана при МинВОТ, это 100 тыс. и они сами эти 100 тыс. грн используют. Я внесла такое предложение (предложение в правительство для внесения изменений к постановлению о помощи политзаключенных включить и военнопленных - ред.)", - сказала она.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны. Часть из военных засудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение.

Согласно президентскому указу №393/2018 военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Президент подписал закон на утверждение этого указа. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

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