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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 90410 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 53580 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112939 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144480 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектами Валерия Лобановского, Степана Бандеры.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улице Александра Довженко и Владимирском проезде.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Елены Телиги, Академика Ефремова, Академика Булаховского, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на 9 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,72 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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