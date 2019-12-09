Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Стоїть в заторах Велика Окружна, затори утворились на проспекті Леся Курбаса та на вулицях В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектами Валерія Лобановського, Степана Бандери.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Олександра Довженка та Володимирському проїзді.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Олени Теліги, Академіка Єфремова, Академіка Булаховського, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 9 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,72 грн/дол.

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