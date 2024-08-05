Общая стоимость криптовалют упала на $367 млрд из-за падения биткоина на 15% и эфира на 22% за 24 часа. Распродажа совпала с более широким падением на фондовых рынках из-за опасений рецессии.
Рынок криптовалют упал в понедельник, потеряв около $367 млрд стоимости за 24 часа, сообщает CNBC, пишет УНН.
Детали
Рынок криптовалют резко упал в цене в воскресенье и продолжил падать в понедельник утром, на фоне того, как инвесторы лишались рисковых активов, указывает издание.
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По данным CoinGecko, общая стоимость криптовалют упала примерно на $367 млрд из-за падения биткоина на 15% за последние 24 часа и падения эфира на 22%. По данным компании CoinGecko, падение цен на криптовалюту привело к ликвидациям на рынках деривативов на сумму более $1,13 млрд.
Цена биткоина достигла самого низкого уровня с февраля и ненадолго упала ниже ценового порога в 50 000 долларов до 49 111,10 долл.
Цена эфира, токена, лежащего в основе блокчейна эфириума, упала примерно до 2 200 долларов и стерла свой годовой прирост. Токен BNB Binance упал на 20%, а Solana - на 22%/
Криптовалюти зазнали різкого падіння через страх рецесії: біткоїн впав на 12%5 августа 2024, 08:09 • 20578 просмотров
Распродажа на рынке криптовалют совпала с более широким падением акций на рынках. Японский Nikkei 225 упал более чем на 12%, продолжив потери, начавшиеся на прошлой неделе после того, как Банк Японии объявил о повышении базовой процентной ставки до самого высокого уровня за 16 лет. Это был худший день для индекса с момента падения в "черный понедельник" 1987 года.
В США Nasdaq упал на 3,4% на прошлой неделе в зону коррекции, завершив худший трехнедельный период индекса с большим количеством технологических компаний с сентября 2022 года, когда рынок был в свободном падении. Amazon и Nvidia внесли свой вклад в снижение. Фьючерсы на акции указывали на мрачный понедельник, отмечает издание.