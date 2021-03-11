Год назад ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения огласила о начале пандемии, за это время, только по статистике организации — в мире погибли более 2 млн 600 тысяч человек, отмечает УНН.
Детали
Год назад на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил: “Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия”, — сказал он.
Гендиректор предупредил, что слово “пандемия” не следует использовать “неосторожно”. “Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданное согласие с тем, что борьба проиграна, и это приведет к ненужным страданиям и смерти”, — сказал он.
На тот момент в мире в 114 странах мира было зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения COVID-19, в Украине же первый случай COVID-19 был зафиксирован 3 марта 2020 года в Черновицкой области.
Сегодня ситуация
С тех пор ситуация резко изменилась, по состоянию на 11 марта 2021 года по статистике ВОЗ — в мире 117 332 262 случая болезни, погибли 2 605 356 человек.
Наиболее пострадавшей страной стали Соединенные Штаты — общее количество жертв в стране достигло отметки 526 213 человек.
По состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 1,425 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 марта, — 9 тысяч, снова скачок по количеству случаев по сравнению с днем ранее. При этом также наблюдается резкое увеличение госпитализированных — за сутки 4,2 тысячи.
В НАН предупреждают, что весенняя волна COVID-19 в Украине может стать “национальной катастрофой”. Об этом заявил врач и ученый, кандидат биологических наук, сотрудник Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины Владимир Галицкий.
“Весенняя волна COVID-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой”, — сказал он.
Выражаясь о годовщине пандемии Президент Украины Владимир Зеленский отметил: “За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее... уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни”.