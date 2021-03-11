Рік тому ВООЗ оголосила спалах COVID-19 пандемією

Деталі

Рік тому на брифінгу у Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив: “Ми прийшли до висновку, що хвороба COVID-19 може бути розцінена як пандемія”, — сказав він.

Гендиректор попередив, що слово “пандемія” не слід використовувати “необережно”. “Якщо його неправильно використовувати, то воно викличе страх або невиправдану згоду з тим, що боротьба програна, і це призведе до непотрібних страждань і смертей”, — сказав він.

На той момент у світі в 114 країнах світу було зареєстровано близько 118 тисяч випадків зараження COVID-19, в Україні ж перший випадок COVID-19 був зафіксований 3 березня 2020 року у Чернівецькій області.

Ситуація на сьогодні

З того часу ситуація різко змінилася, станом на 11 березня 2021 року за статистикою ВООЗ — у світі 117 332 262 випадки хвороби, загинули 2 605 356 людей.

Найбільш постраждалою країною стали Сполучені Штати — загальна кількість жертв у країні сягнула позначки у 526 213 людей.

Станом на ранок в Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 10 березня, — 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих — за добу 4,2 тисячі.

У НАН попереджають, що весняна хвиля COVID-19 в Україні може стати “національною катастрофою”. Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

“Весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою”, — сказав він.

Висловлюючись щодо річниці пандемії Президент України Володимир Зеленський зазначив: “За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим... упевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя”.