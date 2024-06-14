Российское минобороны утверждает об "уничтожении" и "перехвате" ночью одного беспилотника над территорией временно оккупированного Крыма, а также еще 86 беспилотников на территории рф, в том числе 70 - в ростовской области, пишет УНН.

Детали

В сообщении мо рф отмечается, что их ПВО "перехватила" или "уничтожила" один БПЛА над территорией временно оккупированного Крыма.

А также там заявили, что их ПВО в россии "перехвачено" и "уничтожено" еще 86 беспилотников - два БПЛА над территорией белгородской, два БПЛА над территорией волгоградской, шесть БПЛА над территорией воронежской, шесть БПЛА над территорией курской, семьдесят БПЛА над территорией ростовской областей.

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