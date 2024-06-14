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рф заявляє про знищення і перехоплення вночі дрона над Кримом і ще 86 - над росією, більшості - у ростовській області

рф заявляє про знищення і перехоплення вночі дрона над Кримом і ще 86 - над росією, більшості - у ростовській області

Київ • УНН

 • 23885 перегляди

Міністерство оборони росії стверджує, що знищило або перехопило 87 безпілотників, у тому числі один над тимчасово окупованим Кримом і 86 над росією, у тому числі 70 - над ростовською областю.

Російське міноборони стверджує про "знищення" і "перехоплення" вночі одного безпілотника над територією тимчасово окупованого Криму, а також ще 86 безпілотників на території рф, зокрема 70 - у ростовській області, пише УНН.

Деталі

У повідомленні мо рф зазначається, що їхня ППО "перехопила" чи "знищила" один БПЛА над територією тимчасово окупованого Криму.

А також там заявили, що їхньою ППО у росії "перехоплено" та "знищено" ще 86 безпілотників - два БПЛА над територією бєлгородської, два БПЛА над територією волгоградської, шість БПЛА над територією воронезької, шість БПЛА над територією курської, сімдесят БПЛА над територією ростовської областей.

У Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому з Су-3414.06.24, 04:39 • 56151 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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