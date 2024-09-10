рф заявляет о якобы уничтожении 144 БПЛА над 9 регионами: что известно
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило о якобы сбитии 144 украинских беспилотников над 9 регионами россии в ночь на 10 сентября. Больше всего БПЛА было перехвачено над брянской (72) и московской (20) областями.
В минобороны рф отчитались о якобы уничтожении 144 украинских БПЛА над девятью регионами россии в ночь на 10 сентября. Из них 20 было перехвачено над московской областью, заявили в ведомстве. Об этом УНН пишет со ссылкой на минобороны рф в Telegram.
Сообщается о якобы сбитии:
- 72 БПЛА над территорией брянской области,
- 20 - над территорией московской области,
- 14 - над территорией курской области,
- 13 - над территорией тульской области,
- восемь - над территорией белгородской области,
- семь - над территорией калужской области,
- пять - над территорией воронежской области,
- четыре - над территорией липецкой области
- и один над территорией орловской области.
Дополнение
Власти московской области заявляют, что в результате атаки БПЛА погибла 46-летняя женщина погибла, 3 человека получили ранения.
Аэропорты "шереметьево", "домодедово" и "внуково" временно закрыты.