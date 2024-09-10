рф заявляє про нібито знищення 144 БПЛА над 9 регіонами: що відомо
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про нібито збиття 144 українських безпілотників над 9 регіонами росії в ніч на 10 вересня. Найбільше БПЛА було перехоплено над брянською (72) та московською (20) областями.
У міноборони рф відзвітували про нібито знищення 144 українських БПЛА над дев'ятьма регіонами росії в ніч на 10 вересня. Із них 20 було перехоплено над московською областю, заявили у відомстві. Про це УНН пише з посиланням на міноборони рф у Telegram.
Повідомляється про нібито збиття:
- 72 БПЛА над територією брянської області,
- 20 - над територією московської області,
- 14 - над територією курської області,
- 13 - над територією тульської області,
- вісім - над територією бєлгородської області,
- сім - над територією калузької області,
- п'ять - над територією воронезької області,
- чотири - над територією липецької області
- та один над територією орловської області.
Доповнення
Влада московської області заявляє, що внаслідок атаки БПЛА загинула 46-річна жінка загинула, 3 людини отримали поранення.
Аеропорти "шереметьєво", "домодєдово" і "внуково" тимчасово закриті.