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рф заявляє про нібито знищення 144 БПЛА над 9 регіонами: що відомо

рф заявляє про нібито знищення 144 БПЛА над 9 регіонами: що відомо

Київ • УНН

 • 12733 перегляди

Міноборони рф повідомило про нібито збиття 144 українських безпілотників над 9 регіонами росії в ніч на 10 вересня. Найбільше БПЛА було перехоплено над брянською (72) та московською (20) областями.

У міноборони рф відзвітували про нібито знищення 144 українських БПЛА над дев'ятьма регіонами росії в ніч на 10 вересня. Із них 20 було перехоплено над московською областю, заявили у відомстві. Про це УНН пише з посиланням на міноборони рф у Telegram.

Повідомляється про нібито збиття:

  • 72 БПЛА над територією брянської області,
  • 20 - над територією московської області,
  • 14 - над територією курської області,
  • 13 - над територією тульської області,
  • вісім - над територією бєлгородської області,
  • сім - над територією калузької області,
  • п'ять - над територією воронезької області,
  • чотири - над територією липецької області
  • та один над територією орловської області.

Доповнення 

Влада московської області заявляє, що внаслідок атаки БПЛА загинула 46-річна жінка загинула, 3 людини отримали поранення. 

Аеропорти "шереметьєво", "домодєдово" і "внуково" тимчасово закриті.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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