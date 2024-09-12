рф ударила КАБом по Дергачам на Харьковщине: пострадала женщина, повреждены дома
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Дергачи Харьковской области КАБом. В результате атаки повреждены частные дома, 65-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Российские войска сегодня, 12 сентября, кроме Харькова нанесли удар КАБом по Дергачам Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина, повреждены частные дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и руководителя МВА Вячеслава Задоренко.
Кроме Харькова, оккупанты ударили по Дергачам Харьковского района. Около 17-00 в результате вражеского обстрела КАБом были повреждены частные дома
Как добавил Вячеслав Задоренко, удар пришелся по открытой территории в черте города.
65-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Информация о других пострадавших и значительных разрушениях не поступала.
росіяни вдарили по Харкову: є влучання поряд з приватним будинком12 сентября 2024, 14:19 • 7907 просмотров