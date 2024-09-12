рф ударила КАБом по Дергачам на Харьковщине: пострадала женщина, повреждены дома

Российские войска сегодня, 12 сентября, кроме Харькова нанесли удар КАБом по Дергачам Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина, повреждены частные дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и руководителя МВА Вячеслава Задоренко.

Кроме Харькова, оккупанты ударили по Дергачам Харьковского района. Около 17-00 в результате вражеского обстрела КАБом были повреждены частные дома - написал Синегубов в Telegram.

Как добавил Вячеслав Задоренко, удар пришелся по открытой территории в черте города.

65-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Информация о других пострадавших и значительных разрушениях не поступала.

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