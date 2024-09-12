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рф вдарила КАБом по Дергачах на Харківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки

рф вдарила КАБом по Дергачах на Харківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 15352 перегляди

Російські війська обстріляли Дергачі Харківської області КАБом. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, 65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Російські війська сьогодні, 12 вересня, окрім Харкова завдали удару КАБом по Дергачах Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, пошкоджено приватні будинки. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та очільника МВА Вячеслава Задоренка. 

Окрім Харкова, окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Близько 17-00 внаслідок ворожого обстрілу КАБом було пошкоджено приватні будинки

- написав Синєгубов у Telegram. 

Як додав Вячеслав Задоренко, кдар прийшовся по відкритій території у межах міста.

65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Інформація щодо інших постраждалих та значні руйнування не надходила.

росіяни вдарили по Харкову: є влучання поряд з приватним будинком12.09.24, 17:19 • 14556 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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