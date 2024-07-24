В пригороде Херсона российские войска атаковали территорию, где спасатели тушили пожар, вызванный сбросом взрывчатки с дрона. Поврежден пожарный автомобиль, пострадавших нет.
Сегодня, 24 июля, в пригороде Херсона армия рф обстреляла территорию, где пожарные тушить пожар, который возник в результате сброса взрывчатки с дрона россиянами. Обошлось без пострадавших, поврежден пожарный автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Сегодня днем в пригороде Херсона враг сбросил взрывчатку с дрона, в результате чего загорелся жилой дом.
Спасатели начали тушить пожар, и через некоторое время враг повторно обстрелял территорию, где работали пожарные.
Обломками был поврежден пожарный автомобиль. К счастью, никто из личного состава не пострадал", - рассказали в ГСЧС.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на жінку у Херсоні24 июля 2024, 10:41 • 29588 просмотров