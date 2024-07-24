Сегодня, 24 июля, в пригороде Херсона армия рф обстреляла территорию, где пожарные тушить пожар, который возник в результате сброса взрывчатки с дрона россиянами. Обошлось без пострадавших, поврежден пожарный автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Сегодня днем в пригороде Херсона враг сбросил взрывчатку с дрона, в результате чего загорелся жилой дом.

Спасатели начали тушить пожар, и через некоторое время враг повторно обстрелял территорию, где работали пожарные.

Обломками был поврежден пожарный автомобиль. К счастью, никто из личного состава не пострадал", - рассказали в ГСЧС.

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