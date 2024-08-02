Киев • УНН
Армия рф атаковала Одесскую область тремя баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", из оккупированного Крыма. В течение дня ПВО Украины сбила 5 разведывательных беспилотников на юге страны.
Армия рф сегодня атаковала Одесскую область тремя баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
"... оккупанты атаковали Одесскую область тремя баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение дня 2 августа 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 5 разведывательных беспилотников, из которых три типа "ZALA" и два "Supercam".
Напомним
В Одессе сегодня прогремел ряд взрывов во время воздушной тревоги.