Пропаганда рф утверждает, что Украина готовит атаки на гражданские объекты в рф, ссылаясь на комментарий британского аналитика. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Пропагандисты рф распространяют ложные заявления о том, что Украина якобы готовит террористическую кампанию против гражданских объектов в стране-агрессоре. В частности, они утверждают, что если Украина начнет терпеть поражение на поле боя или ей навяжут невыгодные условия мира, руководство страны прикажет атаковать школы и другую гражданскую инфраструктуру рф.

Эти фальшивые заявления основываются на комментарии британского аналитика Николаса Драммонда, который был опубликован в Daily Express. Однако важно отметить, что этот комментарий принадлежит частному лицу из Великобритании, которое никоим образом не связано с Силами обороны Украины.

Правда заключается в том, что Украина не атакует гражданские объекты и ведет боевые действия исключительно против оккупантов. Только российская захватническая армия использует тактику нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Украины.

Силы обороны Украины действуют исключительно в рамках международного права, нацеливаясь на законные военные цели на территории рф, такие как склады вооружения, места дислокации личного состава врага, производственные мощности по изготовлению дронов и прочее.

Заявления зарубежного псевдоаналитика Драммонда являются откровенной поддержкой кремлевской пропаганды, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины и попытки переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву.

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