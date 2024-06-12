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рф поширює фейк про плани України щодо планування атак на російські цивільні об'єкти

рф поширює фейк про плани України щодо планування атак на російські цивільні об'єкти

Київ • УНН

 • 117202 перегляди

російська пропаганда стверджує, що Україна готує атаки на цивільні об'єкти в рф, посилаючись на коментар британського аналітика Ніколаса Драммонда.

Пропаганда рф стверджує, що Україна готує атаки на цивільні об'єкти в рф, посилаючись на коментар британського аналітика. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

Деталі

Пропагандисти рф поширюють неправдиві заяви про те, що Україна нібито готує терористичну кампанію проти цивільних об'єктів у країни-агресора. Зокрема, вони стверджують, що якщо Україна почне зазнавати поразки на полі бою або їй нав'яжуть невигідні умови миру, керівництво країни накаже атакувати школи та іншу цивільну інфраструктуру рф.

Ці фальшиві заяви ґрунтуються на коментарі британського аналітика Ніколаса Драммонда, який було опубліковано в Daily Express. Проте важливо зазначити, що цей коментар належить приватній особі з Великої Британії, яка жодним чином не пов’язана із Силами оборони України.

Правда полягає в тому, що Україна не атакує цивільні об’єкти і веде бойові дії виключно проти окупантів. Тільки російська загарбницька армія використовує тактику нанесення ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі України.

Сили оборони України діють виключно в межах міжнародного права, націлюючись на законні воєнні цілі на території рф, такі як склади озброєння, місця дислокації особового складу ворога, виробничі потужності з виготовлення дронів та інше.

Заяви закордонного псевдоаналітика Драммонда є відвертою підтримкою кремлівської пропаганди, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та намагання перекласти відповідальність за воєнні злочини з агресора на жертву.

рф поширює брехню: "Країни Заходу загострюють ситуацію в зоні українського конфлікту"11.06.24, 02:48 • 91606 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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