рф применяет только "шахеды" для разведки и поражения критической инфраструктуры - Евлаш

Сейчас наблюдается определенное затишье, когда россияне не используют массированных комбинированных ударов, а применяют только "шахеды" для разведки территории и поражения критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сейчас мы можем говорить, что враг постоянно продолжает атаковать прифронтовые территории, а именно Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую область", - сказал Евлаш.

По его словам, враг использует для атак управляемые авиабомбы, зенитные ракетные системы типа С-300, которые перепрограммированы для поражения именно наземных целей, а не для поражения целей в воздухе.

Сейчас мы отслеживаем такое определенное затишье, когда враг не использует массированных комбинированных ударов, а применяет только "шахеды" для разведки территории и поражения нашей критической инфраструктуры. Кроме того, к сожалению сейчас очень интенсивно враг наносит удары по Харькову. Использует для этого все имеющиеся силы и средства, которые у него есть - рассказал Евлаш.

Дополнение

В ночь на вторник, 9 апреля, украинские силы противовоздушной обороны сбили 20 шахедов, запущенных россиянами.

В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работников, под завалами могут быть люди.