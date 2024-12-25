рф пытается максимально осуществить комплексные атаки и нарушить целостность энергосистем Украины - Минэнерго

россияне пытаются максимально осуществлять комплексные атаки и нарушить целостность энергосистемы Украины. На сегодня обстрелы - это единственный фактор, который приводит к ограничениям и введению графиков. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Графики являются стабилизационными и они исходят из технического состояния объектов. Мы вошли в отопительный сезон с высоким уровнем готовности энергетического оборудования и энергетической сферы. В то же время мы видим, что враг пытается максимально осуществить комплексные атаки и нарушить целостность энергосистемы. На сегодня это единственный фактор, который приводит к ограничениям и введению графиков - рассказал Колесник.

Он отметил, что каждый обстрел не добавляет мощности энергосистеме.

«На сегодня активно работаем с международными партнерами, активно выезжают аварийно-ремонтные бригады, которые обеспечивают фактически быстрое восстановление», - сказал Колесник.

Кроме того, он отметил, что температура является тем фактором, который прогнозируемый, он учитывается в прогнозах и обеспечении работы энергосистемы, содержании баланса энергосистемы.

«Обстрелы являются тем фактором, который вносит постоянно коррективы...Графики являются временными», - заявил Колесник.

Дополнение

Укрэнерго сообщало, что в Украине в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф вынужденно введены меры ограничения, графики отключения электроэнергии будут действовать сегодня до конца суток.