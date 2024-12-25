рф пытается максимально осуществить комплексные атаки и нарушить целостность энергосистем Украины - Минэнерго

ukenru
Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
11:08 • 48141 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
08:22 • 80416 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 142414 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 138399 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 166940 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 134024 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117255 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115580 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 158294 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117514 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

 • 102827 просмотра
Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

 • 108798 просмотра
В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

 • 100737 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

07:59 • 54517 просмотра
Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

08:00 • 43174 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

11:08 • 48104 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 142406 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 166935 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 158291 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 153685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

12:52 • 1548 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

12:20 • 6057 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

11:47 • 8923 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 26156 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

08:34 • 31933 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

рф пытается максимально осуществить комплексные атаки и нарушить целостность энергосистем Украины - Минэнерго

рф пытается максимально осуществить комплексные атаки и нарушить целостность энергосистем Украины - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 4955 просмотра

Read in English

Заместитель министра энергетики сообщил, что обстрелы рф - единственный фактор ограничений в энергосистеме. Несмотря на высокую готовность к отопительному сезону, враг пытается нарушить целостность энергосистемы комплексными атаками.

россияне пытаются максимально осуществлять комплексные атаки и нарушить целостность энергосистемы Украины. На сегодня обстрелы - это единственный фактор, который приводит к ограничениям и введению графиков. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Графики являются стабилизационными и они исходят из технического состояния объектов. Мы вошли в отопительный сезон с высоким уровнем готовности энергетического оборудования и энергетической сферы. В то же время мы видим, что враг пытается максимально осуществить комплексные атаки и нарушить целостность энергосистемы. На сегодня это единственный фактор, который приводит к ограничениям и введению графиков

- рассказал Колесник.

Он отметил, что каждый обстрел не добавляет мощности энергосистеме.

«На сегодня активно работаем с международными партнерами, активно выезжают аварийно-ремонтные бригады, которые обеспечивают фактически быстрое восстановление», - сказал Колесник.

Кроме того, он отметил, что температура является тем фактором, который прогнозируемый, он учитывается в прогнозах и обеспечении работы энергосистемы, содержании баланса энергосистемы.

«Обстрелы являются тем фактором, который вносит постоянно коррективы...Графики являются временными», - заявил Колесник.

Дополнение

Укрэнерго сообщало, что в Украине в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф вынужденно введены меры ограничения, графики отключения электроэнергии будут действовать сегодня до конца суток.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина