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рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

Киев  •  УНН

25 марта 2024, 12:33  •  9292 просмотра

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россия распространяет фейковое видео со взрывом окопной свечи, которую якобы доставили украинские волонтеры, чтобы дискредитировать волонтерское движение и подорвать доверие общества к нему.

россияне распространяют новый фейк для дискредитации украинских волонтеров в глазах общества и военнослужащих. Они опубликовали видео, на котором взрывается окопная свеча, которую передали якобы волонтеры. Опровергли фейк в Центре противодействия дезинформации СНБО, сообщает УНН

Детали

Как предостерегает ЦПД, в сети распространяется видео якобы от украинского волонтерского TG-канала с моментом взрыва окопной свечи, которую якобы передали украинским военным николаевские волонтеры. 

В тексте к видео говорится о том, что военные едва не погибли, и высказывается подозрение, что эти свечи  - "спланированная акция", чтобы нанести вред украинским бойцам.

Проанализировав видеозапись и источник ее распространения, Центр сообщает, что это срежиссированная российская ИПсО, которая имеет целью дискредитировать украинских волонтеров в глазах общества и военнослужащих

- говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

В Центре указывают: россияне понимают, что волонтерское движение в Украине является мощной составляющей борьбы с агрессором, поэтому враг пытается всячески его обесславить, в частности с помощью распространения смонтированных видео, фейковых статей и новостей. 

российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"24 марта 2024, 02:55 • 71791 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина
nikolaevНиколаев
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