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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф должна вернуться к границам 2022 года, чтобы создать справедливые условия для переговоров - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8038 просмотра

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Президент Украины заявил, что справедливые переговоры возможны только после отвода войск рф до линии 24 февраля. Зеленский также стремится получить гарантии безопасности от США перед возможными переговорами.

россия должна вернуться к линии полномасштабного вторжения, чтобы создать справедливые условия для переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает УНН.

"Переговоры могут быть справедливыми, и несправедливыми. Может быть по разному. Вопрос, с кем в это время будет Украина. Если она будет не одна, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми, а справедливыми - это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от президента США Дональда Трампа, прежде чем вступать в переговоры с российским диктатором владимиром путиным.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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