рф должна вернуться к границам 2022 года, чтобы создать справедливые условия для переговоров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что справедливые переговоры возможны только после отвода войск рф до линии 24 февраля. Зеленский также стремится получить гарантии безопасности от США перед возможными переговорами.
россия должна вернуться к линии полномасштабного вторжения, чтобы создать справедливые условия для переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает УНН.
"Переговоры могут быть справедливыми, и несправедливыми. Может быть по разному. Вопрос, с кем в это время будет Украина. Если она будет не одна, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми, а справедливыми - это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от президента США Дональда Трампа, прежде чем вступать в переговоры с российским диктатором владимиром путиным.