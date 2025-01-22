рф должна вернуться к границам 2022 года, чтобы создать справедливые условия для переговоров - Зеленский

россия должна вернуться к линии полномасштабного вторжения, чтобы создать справедливые условия для переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает УНН.

"Переговоры могут быть справедливыми, и несправедливыми. Может быть по разному. Вопрос, с кем в это время будет Украина. Если она будет не одна, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми, а справедливыми - это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от президента США Дональда Трампа, прежде чем вступать в переговоры с российским диктатором владимиром путиным.