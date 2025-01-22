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рф має повернутись до кордонів 2022 року, щоб створити справедливі умови для переговорів - Зеленський

рф має повернутись до кордонів 2022 року, щоб створити справедливі умови для переговорів - Зеленський

Київ • УНН

 • 32629 перегляди

Президент України заявив, що справедливі переговори можливі лише після відведення військ рф до лінії 24 лютого. Зеленський також прагне отримати гарантії безпеки від США перед можливими переговорами.

росія має повернутись до лінії повномасштабного вторгнення, щоб створити справедливі умови для переговорів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

"Перемовини можуть бути справедливими, і несправедливими. Може бути по різному. Питання, з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими, а справедливими - це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення. Це була би справедлива можливість розпочати діалог", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський хоче заручитися надійними гарантіями безпеки від президента США Дональда Трампа, перш ніж вступати в перемовини з російським диктатором володимиром путіним.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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