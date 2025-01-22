рф має повернутись до кордонів 2022 року, щоб створити справедливі умови для переговорів - Зеленський

росія має повернутись до лінії повномасштабного вторгнення, щоб створити справедливі умови для переговорів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

"Перемовини можуть бути справедливими, і несправедливими. Може бути по різному. Питання, з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими, а справедливими - це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного вторгнення. Це була би справедлива можливість розпочати діалог", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський хоче заручитися надійними гарантіями безпеки від президента США Дональда Трампа, перш ніж вступати в перемовини з російським диктатором володимиром путіним.