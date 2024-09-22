рф атаковала беспилотником пригород Херсона: есть пострадавшие

российские оккупанты утром атаковали Херсон с помощью беспилотников, в результате чего двое мужчин, 51 и 86 лет, получили серьезные ранения. Об этом сообщил Начальник Херсонской городской военной администрации

Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

Около восьми часов утра 22 сентября российские оккупанты атаковали центр Херсона с помощью беспилотника, в результате чего ранен 51-летний мужчина. Он госпитализирован с взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией и множественными осколочными ранениями спины.

В Днепровском районе города в результате атаки дрона пострадал 86-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочные ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Херсонщины, нанеся удары по жилым кварталам, учебным заведениям и объектам инфраструктуры.