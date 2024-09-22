рф атакувала безпілотником передмістя Херсону: є постраждалі
Київ • УНН
російські окупанти вранці атакували Херсон за допомогою безпілотників, внаслідок чого двоє чоловіків 51 та 86 років, отримали серйозні поранення.
російські окупанти вранці атакували Херсон за допомогою безпілотників, внаслідок чого двоє чоловіків, 51 та 86 років, отримали серйозні поранення. Про це повідомив Начальник Херсонської міської військової адміністрації
Роман Мрочко, пише УНН.
Деталі
Близько восьмої години раку 22 вересня російські окупанти атакували центр Херсона за допомогою безпілотника, внаслідок чого поранено 51-річного чоловіка. Він госпіталізований з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією та множинними уламковими пораненнями спини.
В Дніпровському районі міста внаслідок атаки дрона постраждав 86-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Обох постраждалих доставлено до лікарні.
Нагадаємо
Минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів Херсонщини, завдавши ударів по житлових кварталах, навчальних закладах та об'єктах інфраструктури.