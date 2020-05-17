Резников заявил, что власти Украины хотят создать международную площадку для переговоров по деоккупации Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма, но не может прогнозировать, когда он появится и в каком формате. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает УНН.
“Когда мы увидим эту площадку, я вам сказать не могу. Этим сейчас занимается и наше внешнеполитическое ведомство, и Офис президента, но сегодня говорить о том, что известна дата и формат этой площадки, это будет некорректно, поскольку все в процессе”, — сказал он.
Резников напомнил, что украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом, который гарантировал Украине ее территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия.
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Ранее глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров отмечал, что темы деоккупации Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса нельзя разделять на международном уровне.
В Париже 9 декабря 2019 года состоялась встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готовился обсуждать крымский вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным, но до этого на двусторонней встрече разговор не дошел. Накануне встречи в Париже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет обсуждать с президентом Украины вопрос о принадлежности Крыма.