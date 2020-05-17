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Резніков заявив, що влада України хоче створити міжнародний майданчик для переговорів щодо деокупації Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів щодо деокупації Криму, але не може прогнозувати, коли він з’явиться і в якому форматі. Про це в ефірі радіо “Крим.Реалії” повідомив віцепрем’єр — міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає УНН.

Резніков заявив, що влада України хоче створити міжнародний майданчик для переговорів щодо деокупації Криму

“Коли ми побачимо цей майданчик, я вам сказати не можу. Цим зараз займається і наше зовнішньополітичне відомство, і Офіс президента, але сьогодні говорити про те, що відома дата і формат цього майданчика, це буде некоректно, оскільки все в процесі”, — сказав він.

Резніков нагадав, що українська влада чекає допомоги Великої Британії і США, підписи лідерів яких стоять під Будапештським меморандумом, який гарантував Україні її територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї.

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Раніше голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров зазначав, що теми деокупації Криму і непідконтрольних Києву територій Донбасу не можна розділяти на міжнародному рівні.

У Парижі 9 грудня 2019 відбулася зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Президент України Володимир Зеленський сказав, що готувався обговорювати кримське питання з російським колегою Володимиром Путіним, але до цього на двосторонній зустрічі розмова не дійшла. Напередодні зустрічі в Парижі прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін не обговорюватиме з президентом України питання про приналежність Криму.

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